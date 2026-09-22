Джошуа решил отказаться от помощи Усика перед боем с Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 КО), вероятнее всего, прекратит сотрудничество как минимум с частью команды Александра Усика (26-0, 15 КО). Британец будет готовиться к поединку против Тайсона Фьюри (36-2-1, 25 КО) под руководством бывшего наставника Бена Дэвисона, а не украинца Егора Голуба.

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На такое развитие событие в интервью YouTube-каналу Pto Boxing Fans заявил промоутер боксер и Уотфорда Эдди Хирн. По словам главы компании Matchroom Boxing, Джошуа сейчас собирает команду для подготовки к поединку против Цыганского короля, как называют Фьюри.

"Думаю, что в каком-то смысле он всегда оставался с Дэвисоном. Энтони какое-то время проводил в Британии. И работал с Беном даже тогда, когда тот формально не был его наставником. Они всегда общаются. Энтони сильно уважает Бена. Дэвисон хорошо знает Фьюри. Как по мне, это один из лучших тренеров в мире. Не знаю, какое окончательное решение примет Энтони, но уверен, что Бен в любом случае будет так или иначе вовлечен в процесс", – сказал Хирн.

Отметим, что противостояние Джошуа и Фьюри предварительно состоится 11 декабря в столице Уэльса Кардиффе. Искусственный интеллект уже назвал победителя боя. В июле боксеры провели промежуточные бои: Фьюри победил польского ветерана Мариуша Ваха (39-14, 20 КО), а Джошуа, поднявшись с двух нокдаунов, отправил в нокаут албанца Кристиана Пренгу (20-2, 20 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект ответил на вопрос, будет ли нокаут в бою Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

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