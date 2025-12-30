Джошуа потерял тренеров: названы имена погибших в ДТП с экс-соперником Усика в Нигерии

Два тренера бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа погибли в автокатастрофе в Нигерии. Оба специалисты находились в джипе марки Lexus вместе с боксером и водителем, которые чудом выжили в этом страшном ДТП.

Об этом информирует промоутерская компания Matchroom Boxing на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. По данным организации, жертвами аварии стали тренер Джошуа по физической подготовке Сина Гами и его личный наставник Латиф Айоделе.

При этом оба специалиста не просто работали с британским боксером, но и были его близкими друзьями. В частности, Гами непосредственно участвовал в подготовке Джошуа к поединку против Джека Пола, который состоялся 19 декабря и завершился уверенной победой британца.

Напомним, ДТП с участие Энтони произошло накануне в нигерийском Макуне. Lexus, в котором находился супертяж, потерял управление и врезался в стоящий на обочине грузовик. Боксер отделался легкими травмами, а полиция главной причиной аварии назвала превышение скорости.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа после победы над Джейком Полом развернул флаг Украины с эмблемой ГУР.

