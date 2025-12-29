Экс-соперник Усика Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии. Фото и видео

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа попал в серьезную автокатастрофу в нигерийском Макуне. В результате аварии два человека погибли, а самого боксера госпитализировали в местную больницу с незначительными травмами.

Видео дня

Об этом информирует Punch Newspaper. Джошуа, который прибыл на родину своих родителей после боя с Джеком Пола, находился в джипе марки Lexus. Автомобиль сопровождал еще один внедорожник Pajero.

Во время движения Lexus, в котором находился 36-летний британец, врезался в стоящую на месте фуру. Столкновение произошло на оживленном участке автомагистрали Лагос-Ибадан. Известно о двух погибших. Сам боксер только чудом остался жив, получив лишь незначительные травмы, и был доставлен в больницу.

Джошуа находился на пассажирском сидении за водителем. На снимках видно, что спортсмен сидит в авто в одних шортах, а его окружают осколки разбитого стекла и металла. Также можно заметить, что Энтони с трудом покидает разбитую машину, корчась от боли.

Напомним, что Энтони Джошуа дважды выходил в ринг против украинского суперчемпиона Александра Усика. В сентябре 2021 года наш соотечественник победил единогласным решением судей, а в августе-2022 – раздельным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!