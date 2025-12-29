Экс-сопернику Усика повезло выжить: подробности смертельного ДТП с Энтони Джошуа

Причиной автокатастрофы с участием бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа стало превышение скорости авто, в котором находился боксер. Такие предварительные данные обнародовали в Федеральном корпусе безопасности транспортного движения Нигерии (FRSC).

Об этом сообщает Puch Newspaper. По данным следователей, Lexus, в котором кроме Джошуа находились водитель и еще два пассажира, направлялся из Лагоса в Шагаму потерял управление во время обгона. В результате автомобиль на высокой скорости столкнулся с стоявшим на обочине грузовиком.

"Основными причинами аварии являются превышение скорости и неправильный обгон, которые являются серьезными нарушениями правил дорожного движения и остаются среди основных причин смертельных дорожно-транспортных происшествий на нигерийских автомагистралях", – рассказали в FRSC.

В свою очередь правительство штата Огун, на территории которого произошло ДТП, проинформировало о том, что двое пассажиров Lexus погибли на месте, при этом речь идет о гражданах другого государства. Джошуа и водитель авто выжили и были деблокировано из джипа.

Напомним, что Энтони Джошуа дважды выходил в ринг против украинского суперчемпиона Александра Усика. В сентябре 2021 года наш соотечественник победил единогласным решением судей, а в августе-2022 – раздельным.

