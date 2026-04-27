Два иностранца и украинец: в УАФ составили список кандидатов на пост тренера сборной после отставки Реброва

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) определилось с тремя кандидатами на пост нового главного тренера национальной сборной после отставки Сергея Реброва. В организации намерены определиться с наставником "сине-желтых" в самом ближайшем будущим, ведь уже в июне их ждут товарищеские матчи.

Об этом информирует портал UA-Football со ссылкой на источники в УАФ. В шорт-лист вошли итальянец Андреа Мальдера, хорват Игор Йовичевич и Мирон Маркевич. При этом последний называется главным фаворитом на пост, его поддерживает большинство членов исполкома УАФ.

Отмечается, что в назначении Маркевича сомневается президент УАФ Андрей Шевченко. Легендарный форвард киевского "Динамо" склоняется к кандидатуре Мальдеры, однако столкнулся с негативной реакцией своего окружения.

Напомним, что Ребров покинул пост после того, как сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции в полуфинале плей-офф отбора. При этом наставник не сразу подал в отставку, чем просто взбесил болельщиков национальной команды, который набросились на него с критикой.

