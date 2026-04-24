В неофициальную дату: стало известно, когда и с кем сыграет Украина первый матч с новым тренером

Сборная Украины по футболу свой первый матч под руководством нового главного тренера проведет в конце мая. Наша команда отправится в польский Вроцлав, где сыграет спарринг с хозяевами, который так же, как и "сине-желтые", не смогли выйти на чемпионат мира-2026.

Об этом информирует издание Fakt со ссылкой на источники в Польском футбольном союзе (PZPN). Интересной, что датой поединка рассматривают 31 мая, которое не входит в официальное окно для проведения товарищеских матчей национальными командами. Для этого забронировано 1-9 июня.

Отмечается, что поляки хотят пойти навстречу своим футболистам, чтобы они раньше ушли в отпуск после очень изнурительного сезона. При этом украинцы рассматривают возможность сыграть еще спарринг с датчанами 7 июня.

Польша и Украина встречались друг с другом 10 раз. Пять побед одержала "кадра", а три – наши соотечественники. В последний раз команды пересекались в товарищеском матче накануне Евро-2024, который остался за "красно-белыми" 3:1.

Отметим, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила об отставке Сергея Реброва с постав наставника сборной. В организации уже определили двух главных кандидатов на его замену.

