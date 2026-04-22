'Если идешь – надо идти полностью': Леоненко раскритиковал Реброва за хитрость с отставкой в сборной Украины

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал Сергея Реброва после того, как он покинул пост главного тренера сборной Украины. Экс-нападающий отметил, что 51-летний специалист остался на посту вице-президента национальной федерации, что выглядит крайне недостойно.

Об этом Леоненко заявил в интервью порталу sport-express.ua. Кроме того, трижды лучший футболист чемпионата Украины напомнил, что Ребров, работая главным тренером национальной команды, практически не проводил время в родной стране, а жил за рубежом.

"Если ты идешь – надо идти полностью. Тем более, как он может быть вице-президентом УАФ, если живет в Испании? Это странно, согласитесь. Тренер в Испании, президент в Лондоне. Давайте тогда еще какого-то иностранца в УАФ возьмем работать. Я вообще не понимаю, как можно тренировать сборную и жить за границей. Тут вопрос не ко мне, а к Реброву: ты ушел с должности главного тренера, но остался вице-президентом – ну, как по мне, это очень странно. Я бы лично ушел", – сказал Леоненко.

Ребров возглавил национальную команду летом 2023 года. За это время команда провела 34 матча, в которых добыла 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. На Евро-2024 "сине-желтые" заняли последние место в группе с Бельгией, Словакией и Румынией, завершив турнир после группового этапу.

