'Я открыл вам путь в Европу': Мерц посоветовал Зеленскому, как подать украинцам потерю территорий в мирном соглашении

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что будущее мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать сложные территориальные решения. Он предположил, что часть украинских территорий может остаться вне контроля Киева.

Такие уступки он связал с перспективами вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает Reuters.

Фридрих Мерц во время выступления перед студентами в Германии заявил, что в будущем Украина, вероятно, подпишет как соглашение о прекращении огня, так и полноценный мирный договор с Россией.

Он предположил, что в рамках таких договоренностей часть территории Украины может остаться под другим контролем, чем украинский.

"В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской", – сказал Мерц.

Канцлер Германии отметил, что в случае проведения референдума или сложных политических решений президент Украины Владимир Зеленский должен объяснять эти шаги обществу.

По его словам, это может сопровождаться аргументом об открытии пути Украины в Европейский Союз.

"Если президент Зеленский хочет донести это до своего населения и заручиться поддержкой большинства, и ему необходимо провести по этому поводу референдум, то он должен одновременно сказать народу: "Я открыл вам путь в Европу", – добавил Мерц.

Мерц также напомнил, что Украина имеет статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз, однако процесс остается сложным и длительным.

Он отметил, что интеграция в ЕС невозможна во время войны и требует соответствия ряду критериев, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Канцлер также выразил мнение, что озвученные ранее сроки быстрого вступления Украины в ЕС являются нереалистичными.

"Зеленский имел идею вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года нереалистично", - сказал Мерц.

Отдельно Мерц предложил рассмотреть промежуточные форматы сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности возможную роль наблюдателя в институтах Евросоюза.

По его словам, такие идеи уже обсуждались на уровне европейских лидеров во время недавних встреч.

Канцлер также упомянул о решении Европейского Союза о предоставлении Украине кредита объемом 90 миллиардов евро, который должен покрыть значительную часть финансовых потребностей страны до 2027 года.

В то же время он признал, что среди стран ЕС и в дальнейшем существуют разногласия относительно темпов и формата дальнейшего расширения союза.

Напомним, во время встречи лидеров ЕС, Зеленский обратился к участникам заседания глав государств и правительств Европейского Союза и заявил о стремлении Украины ускорить вступление в ЕС. Он подчеркнул необходимость определить четкую дату начала этого процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что полноценное ускоренное вступление Украины в Европейский Союз маловероятно. По его словам, сейчас речь может идти лишь о "тесной интеграции" без права голоса в заседаниях Европейского Совета.

