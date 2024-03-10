Драматичная развязка. Чемпион мира нелепо лишился победы на Кубке мира по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Кентен Фийон-Майе упустил победу в спринте на 8-м этапе Кубка мира, так как заработал двухминутный штраф. 31-летний француз забыл уйти на штрафной круг после своего промаха на стрельбе стоя.

Отстреляв чисто на лежке, Фийон-Майе был одним из лидеров и претендовал на победу. После наказания Кентен занял 31-е место в итоговом протоколе с отставанием 1:34,8 от победителя.

С учетом того, что биатлонисты в среднем проходят штрафной круг за 23 секунды, Фийон-Майе с большой долей вероятностью финишировал бы первым, если б не нарушил правила.

Как сообщал OBOZ.UA, победу в спринте на этапе в США сенсационно добыл Эрик Перро. Для 22-летнего француза это стало первым "золотом" в карьере в личных гонках.

Украина, которая в этой дисциплине была представлена пятью спортсменами, не смогла похвалиться высокими результатами. Лучшим среди наших биатлонистов стал Артем Прима, финишировавший 39-м.

Накануне в эстафете сборная США по биатлону заняла самое высокое место в истории выступлений на Кубках мира. Американская команда в составе Винсента Боначчи, Шона Догерти, Кэмпбелла Райта и Джейка Брауна на 8-м этапе КМ в Солджер Холлоу (Солт-Лейк-Сити, США) сенсационно стала четвертой.

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