'Должен принести извинения': вице-чемпион Европы из РФ выступил с нелепым требованием к УЕФА

Известный российский тренер Анатолий Байдачный потребовал от Европейского футбольного союза (УЕФА) и его президента Александера Чеферина извинений перед РФ за отстранение команд из страны-агрессорки. Вице-чемпион Европы-72 выразил нелепое мнение о том, что только в таком случае может идти речь о возвращении в турниры организации.

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Об этом Байдачный заявил в интервью порталу Legalbet, сделав вид, что не понимает причин санкций в отношении российских клубов и сборных. Бывший футболист московского и минского "Динамо" также призвал чиновников из РФ создать альтернативную УЕФА организацию.

"Не надо возвращаться в турниры УЕФА, пока они не принесут России извинения. А то хамят и управляют. Они всегда нас принижали, плохо судили. УЕФА должен выйти и публично принести извинения. Это должна сделать и организация, и тот, кто возглавляет УЕФА. Если мы хотим развивать футбол, то надо создавать другую организацию, а не УЕФА. Нам с нынешними руководителями не по пути", – сказал Байдачный.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) потребовали не только допуска к международным турнирам, но и возвращения в рейтинге УЕФА на то место, которое представители страны-агрессорки занимали до своего отстранения.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, УЕФА готовится к возвращению команд из РФ. При этом в России такие новости назвали "фуфлом".

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