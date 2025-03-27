В России назвали 'фуфлом' возвращение в турниры УЕФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков категорически не верит в скорое возвращение команд из РФ в международные турнира. По мнению функционера, все слухи о таком развитие событий лишены всякого реального основания.

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Об этом Колосков заявил в интервью пропагандистскому сайту Чемпионат.com, комментируя данные о том, что Европейский футбольный союз (УЕФА) готовится к возвращению команд из РФ. Россиянин добавил, что позиция президента организации Александера Чеферина в отношении страны-агрессора остается неизменной.

"На конгрессе УЕФА я почувствовал позитивное настроение по отношению к возвращению российских клубов в Европу. Но сейчас нет предпосылок к этому, лишь заявления. Все это – фуфло. Когда президент УЕФА Чеферин скажет, можно будет верить. Но мы помним другие его слова – пока идет СВО (так в РФ позорно называют войну против Украины. – Ред.), ни о каком возвращении речи быть не может. Пустой звук", – сказал Колосков.

Ранее он уже обломал ярых Z-патриотов, которые надеются на самое скорое возвращение спортсменов из РФ в международные турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова пожаловалась Международной федерации футбола (ФИФА) на "провокации Украины".

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