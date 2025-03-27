'Хоть завтра': УЕФА готовит возвращение России – СМИ

Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы работает над возвращением российских команд в международные соревнования. При этом в случае позитивного решения для представителей страны-агрессора в организации могут столкнуться с волной негодования и бойкотов со стороны других членов союза.

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Об этом сообщает авторитетное британское издание The Independent. По данным его журналистов, в УЕФА есть чиновники, которые хотели бы "вернуть их хоть завтра", а некоторые считают, что россиян вообще не стоило отстранять от турниров.

Ожидается, что консультации относительно допуска представителей РФ к турнирам УЕФА пройдут в кулуарах конгресса организации, который состоится 3 апреля в Белграде. На самом мероприятии не ожидается принятие каких-то громких решений.

В то же время СМИ напоминает о том, что в начале 2022 года УЕФА столкнулся с серьезной проблемой из-за полномасштабного вторжения РФ в Украины. 12 стран заявили о том, что не будут играть с представителями России, а в перспективе это количество могло увеличиться до 18.

При этом в число членов УЕФА, которые были готовы к бойкоту россиян, входила Польша. Сборная этой страны должна была встретиться с командой РФ в стыковых матча отбора к ЧМ-2022. В результате агрессоры были отстранены от соревнований из соображений безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова пожаловалась Международной федерации футбола (ФИФА) на "провокации Украины".

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