'Хотим вернуться на 8-е место': Россия выступила с нелепым требованием к УЕФА

Россия намерена требовать от Европейского футбольного союза (УЕФА) не только возвращения своих команд в турниры, но и сохранении позиции в клубном рейтинге, который был на момент отстранения. В стране-агрессорки выдали очередной пропагандистский фейк о якобы несправедливости санкции за преступную войну против Украины.

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Об этом в интервью порталу "РБ Спорт" заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Он пожаловался на то, что УЕФА начисляет РФ по 4,333 балла за сезон в таблице коэффициентов, что соответствует минимальному показателю команд из страны-агрессорки за пять лет на момент введения санкций.

"Мы с УЕФА точно будем обсуждать, чтобы нас вернули на исходный клубный рейтинг, который был до отстранения – насколько это будет возможно осуществить, на сегодняшний день мы не можем предположить. Но это один из вопросов, как и замороженные выплаты нашим клубам, часть из которых находятся под санкциями. Мы хотим вернуться на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА и будем поднимать этот вопрос. Другой вопрос – какой ответ мы получим. Но поднимать эту тему, на наш взгляд, нужно", – сказал Митрофанов.

Напомним, что УЕФА продолжает начислять очки россиянам, несмотря на то, что команды из РФ не принимают участия в международных турнирах. При этом Украина, которая страдает от агрессии России, продолжает падать в рейтинге.

Отметим, что таблица коэффициентов УЕФА определяет представительство каждой страны в европейских клубных турнирах.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, УЕФА готовится к возвращению команд из РФ. При этом в России такие новости назвали "фуфлом".

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