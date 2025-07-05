Договоренности на поединок нет, 'Уэмбли' недоступен. C новым боем Усика случился неожиданный поворот

Авторитетное британское издание BoxingScene опровергло слова Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), который анонсировал свой третий бой с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Изначально появилась информация, что Усик – Фьюри 3 якобы запланирован на 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли".

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При этом накануне Тайсон на мероприятии IBA в Турции уверял, что не собирается возвращаться на ринг — а затем тут же это опроверг собственными словами.

Как сообщает BoxingScene со ссылкой на источник, близкий к окружению Фьюри, никаких договоренностей о третьем бое с Усиком нет. Более того, официальные переговоры между сторонами даже не начинались. К тому же "Уэмбли" на указанную дату (18.04.2026) уже занят и не может принять такое событие.

В январе 36-летний боксер объявил о завершении карьеры после двух поражений от украинца Александра Усика. Это не первый раз, когда Фьюри заявляет об уходе из спорта — в 2017 году он уже объявлял о завершении, но спустя год вернулся на ринг. Также в 2022-м спортсмен сообщал о завершении карьеры, однако позже изменил решение.

Интерес к Фьюри также проявляет президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев, который планирует расширить влияние организации в профессиональном боксе.

"Не исключено, что новая выходка британца — всего лишь попытка подогреть интерес к себе и получить выгодное предложение", – пишет СМИ.

Александр Усик, тем временем, полностью сосредоточен на реванше с Даниэлем Дюбуа, до которого осталось две недели. Украинец не комментировал высказывания Фьюри и, судя по всему, не отвлекается на медийный шум.

Как сообщал OBOZ.UA, известный промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что третье противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри не вызовет интереса среди болельщиков и экспертов

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