Тайсон Фьюри возвращается в бокс. Стало известно, когда и с кем состоится бой

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) готовится возобновить профессиональную карьеру. Об этом сообщил председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в своих социальных сетях. По его словам, Фьюри проведет следующий бой в Эр-Рияде в 2026 году. Соперником будет Александр Усик.

Видео дня

"Цыганский король" вернется! Я разговаривал с ним, и он мне дал слово пригласить его в Эр-Риядский сезон в 2026 году... Нам надо поохотиться на кролика", – написал Аль аш-Шейх.

В январе 36-летний боксер объявил о завершении карьеры после двух поражений от украинца Александра Усика. Это не первый раз, когда Фьюри заявляет об уходе из спорта — в 2017 году он уже объявлял о завершении, но спустя год вернулся на ринг. Также в 2022-м спортсмен сообщал о завершении карьеры, однако позже изменил решение.

В среду Фьюри посетил турнир Betcity IBA.Pro 7 и стал его активно продвигать в социальных сетях и начал расхваливать главу IBA Умара Кремлева, которую Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации.

За свою карьеру Фьюри завоевал пояса WBA, WBC, WBO и IBF в тяжелом весе. В его активе 34 победы, одна ничья и два поражения от Усика. Ранее СМИ сообщали о возможных боях Фьюри в 2025 году с соотечественником Энтони Джошуа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!