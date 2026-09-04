"Динамо" объявило о переходе вратаря сборной Украины

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан неожиданно вернулся в киевское "Динамо", которое он покинул в январе 2025 года, перейдя в саудовский "Аль-Шабаб". Воспитанник академии "бело-синих" присоединился к родному клубу на правах аренды из житомирского "Полесья".

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Об этом информирует официальный сайт столичного клуба. Отмечается, что соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона. Вероятнее всего, выйти на трансферный рынок в поисках вратарь, "Динамо" вынудили ошибки молодого Вячеслава Суркиса и проблемы со здоровьем у Руслана Нещерета.

Бущан в структуре динамовского клуба прошел путь от детско-юношеской школы до первого состава. За основу "бело-синих" 32-летний вратарь провел 177 матчей, в которых пропустил 164 гола. В 71 поединке Георгий не пропускал.

Также в активе футболиста 18 игр за национальную сборную, включая Евро-2020. Однако в последний раз за команду Бущан выходил в июне 2024 года.

Добавим, что вместе с украинцем динамовцы объявили об аренде бразильского вингера Густаво Прадо из "Сеара".

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" внесло в заявку на сезон УПЛ 18-летнего полузащитника Фатаву Ганиву.

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