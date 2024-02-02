'Динамо' потерпело третье поражение в четырех матчах 2024 года. Видео

Киевское "Динамо" поражением завершила свой тренировочный сбор в Турции. Подопечные Александра Шовковского в своем четвертом поединке подготовительного этапа ко второй части сезоне уступили одному из самых титулованных клубов Болгарии "Левски" – 0:1.

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Исход встречи решил момент в середине первого тайма. На 22-й минуте защитник софийской команды Патрик-Габриэль Галчев проскочил двух динамовцев и с 20 метров мощно выстрелил точно в угол ворот Руслана Нещерета.

Киевляне все время до финального свистка пытались отыграться, но не смогли этого сделать. Более того, "Левски" обязан был забивать второй мяч, но болгары не реализовали выход один на один под занавес встречи.

Таким образом киевляне на первом сборе в Турции проиграли три матча из четырех. Результаты киевлян в первых матчах 2024 год:

Свой следующий поединок подопечные Шовковского проведут 8 февраля. Соперниками украинцев станет "Лиепаи" из Литвы.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили сознательно отказался от выступлений за национальную сборную Украины.

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