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"Динамо" проиграло второй матч подряд на старте года. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
393
'Динамо' проиграло второй матч подряд на старте года. Видео

Киевское "Динамо" потерпело второе подряд поражение на тренировочных сборах в Турции, где подопечные Александра Шовковского ведут подготовку ко второй части сезона. "Бело-синие" противостояли варшавской "Легии" но не смогли избежать неудачи, пропустив трижды в свои ворота – 1:3.

Видео дня
"Динамо" проиграло второй матч подряд на старте года. Видео

Первый мяч оказался в воротах Георгия Бущана на 31-й минуте. После навеса с правого фланга футболист варшавской команды точно выстрелил головой в нижний угол. Прыжок украинского голкипера получился эффектным, но бесполезным.

Однако динамовцам хватило всего двух минут для того, чтобы восстановить равновесие на табло. После вбрасывания аута последовал прострел с левого фланга, который не успел замкнуть молодой форвард Матвей Пономаренко, но на дальней штанге подкараулил Бенито.

"Динамо" проиграло второй матч подряд на старте года. Видео

Впрочем перед самым перерывом роскошный удар с линии штрафной удался хавбеку поляков Рафалу Аугустыняку. А в самом начале второй половины встречи "Легия" подловила "Динамо" на ошибке в центре поля.

"Динамо" проиграло второй матч подряд на старте года. Видео

Варшавские футболисты перекусили атаку украинцев и быстро организовали свой контрвыпад, который завершил словенский форвард Блаж Крамер.

"Динамо" проиграло второй матч подряд на старте года. Видео

Таким образом "Динамо" во второй раз проиграло в Турции. Ранее в пятницу "бело-синие" уступили команде из Косово.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили сознательно отказался от выступлений за национальную сборную Украины.

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