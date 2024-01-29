'Динамо' проиграло второй матч подряд на старте года. Видео

Киевское "Динамо" потерпело второе подряд поражение на тренировочных сборах в Турции, где подопечные Александра Шовковского ведут подготовку ко второй части сезона. "Бело-синие" противостояли варшавской "Легии" но не смогли избежать неудачи, пропустив трижды в свои ворота – 1:3.

Видео дня

Первый мяч оказался в воротах Георгия Бущана на 31-й минуте. После навеса с правого фланга футболист варшавской команды точно выстрелил головой в нижний угол. Прыжок украинского голкипера получился эффектным, но бесполезным.

Однако динамовцам хватило всего двух минут для того, чтобы восстановить равновесие на табло. После вбрасывания аута последовал прострел с левого фланга, который не успел замкнуть молодой форвард Матвей Пономаренко, но на дальней штанге подкараулил Бенито.

Впрочем перед самым перерывом роскошный удар с линии штрафной удался хавбеку поляков Рафалу Аугустыняку. А в самом начале второй половины встречи "Легия" подловила "Динамо" на ошибке в центре поля.

Варшавские футболисты перекусили атаку украинцев и быстро организовали свой контрвыпад, который завершил словенский форвард Блаж Крамер.

Таким образом "Динамо" во второй раз проиграло в Турции. Ранее в пятницу "бело-синие" уступили команде из Косово.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили сознательно отказался от выступлений за национальную сборную Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!