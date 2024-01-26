Эпичные ляпы: 'Динамо' проиграло команде из Косово первый матч года. Видео голов

Киевское "Динамо" в пятницу, 26 января, провело первый матч на тренировочных сборах в Турции. Подопечные Александра Шовковского на фоне тяжелых нагрузок на старте подготовки ко второй части сезона уступили команде "Баллкани" из Косово, пропустив по голу в каждом из таймов, – 0:2.

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Столичная команда больше владела мячом, но на 20-й минуте допустили грубейшую ошибку при выходе из обороны. Косовары подловили на неточной передаче у своей штрафной капитана "бело-синих" Владимира Бражко, довели мяч до своего крайнего нападающего, который на замахе убрал защитника Дениса Попова и точно пробил мимо вратаря в верхний угол.

"Динамо" еще больше взяло мяч под контроль, но это ни к чему не приводило. После ротации во втором тайме на 74-й минуте киевляне снова привезли гол в свои ворота. На этот раз неудачно сыграл защитник Владислав Дубинчак, который задел мяч рукой в своей штрафной площадке.

"Баллкани" реализовали удар с "точки" и достаточно спокойно довели игру до итоговой победы. Отметим, что уже 29 января команда Шовковского проведет свой второй спарринг – соперником киевлян будет варшавская "Легия".

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили сознательно отказался от выступлений за национальную сборную Украины.

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