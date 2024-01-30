'Динамо' со счетом 5:1 победило легендарный клуб-чемпион. Видео

Киевское "Динамо" добыло первую победу на тренировочных сборах в Турции. Подопечные Александра Шовковского со счетом 5:1 обыграли легендарный "Пахтакор" из Ташкента.

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Ворота 15-кратного чемпиона Узбекистана, который тренирует экс-динамовец Максим Шацких, столичные футболисты распечатали уже на 12-й минуте. Пенальти точно реализовал Ванат. К 35-й минуте он же оформил дубль.

На 41-й минуте узбеки сократили отставание (2:1), но интрига длилась недолго. Под занавес тайма Бенито сделал счет разгромным.

Во второй половине встречи на поле доминировали только "бело-синие", легко сделав счет неприличным. Отметились Царенко и Бражко.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января "Динамо" противостояло варшавской "Легии", но не смогло избежать неудачи, пропустив трижды в свои ворота – 1:3. Ранее "бело-синие" уступили команде из Косово.

Свой следующий матч "Динамо" проведет 2 февраля против болгарского "Левски". Начало в 16:00 по киевскому времени.

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