'Приходилось': футболист 'Динамо' заявил, что не хотел играть за сборную Украины

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили сознательно отказался от выступлений за национальную сборную Украины. 23-летний футболист всегда ставил перед собой цель выступать за команду Грузии, за которую он дебютировал в сентябре 2021 года.

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Об этом сам Цитаишвили заявил в интервью NV. По его словам, во время обучения в академии киевского "Динамо" он был вынужден оформить украинское гражданство, а позже начал привлекаться в юношеские и молодежные сборные Украины. В 2019-м вместе с командой U-20 выиграл чемпионата мира, однако затем решил выступать за Грузию.

"У меня была цель играть за сборную Грузии. Неважно была ли у меня конкуренция в сборной Украины или не было. Просто хотелось играть в грузинской команде. У меня была мечта попасть в первую команду "Динамо" Киев, поэтому я и взял украинский паспорт. Но у меня не было мечты попасть в национальную сборную Украины. Это уже потом по факту, когда годы шли – меня вызывали в молодежные сборные Украины, так как я выделялся. Мне приходилось играть за эти сборные", – сказал Цитаишвили.

За сборные Украины различных возрастов Георгий провел 38 матчей, в которых забил восемь голов. Сейчас он защищает цвета "Динамо" из Батуми на правах аренды.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко больше не планирует возвращаться к тренерской деятельности.

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