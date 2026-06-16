"Динамо" получило соперника по Лиге Европы. Названы даты матчей

Киевское "Динамо" стартует в еврокубковом сезоне 2026/27 матчами против румынской "Университати" Клуж. Соперник украинского клуба определился по итогам жеребьевки первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, которая состоялась 16 июня.

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"Динамо" получило путевку в Лигу Европы как обладатель Кубка Украины и во время жеребьевки находилось в числе сеяных команд. Первый матч противостояния состоится 9 июля, ответный поединок запланирован на 16 июля.

Номинально домашнюю встречу киевляне проведут в Польше на "Арене Люблин", где команда принимает соперников в международных турнирах.

Для выхода в основной этап Лиги Европы подопечным Игоря Костюка необходимо преодолеть четыре квалификационных раунда. Уже 17 июня пройдет жеребьевка второго отборочного этапа, по итогам которой станет известен возможный следующий соперник украинского клуба.

Если "Динамо" завершит выступление на любой из стадий квалификации Лиги Европы, команда продолжит еврокубковую кампанию в Лиге конференций.

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