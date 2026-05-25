Подошел к концу очередной, уже 35-й по счету, чемпионат Украины по футболу. Чемпионом досрочно стал донецкий "Шахтер" – это уже 17-й чемпионский кубок за время независимости Украины для "горняков", и по этому показателю они сравнялись с киевским "Динамо".

Команды, которые покинут УПЛ по итогам нынешнего сезона, также определились заранее. Неудачниками стали "Александрия" (к слову, прошлогодний серебряный призер) и "Полтава". Еще два клуба элитного дивизиона – львовский "Рух" и "Кудровка" – будут играть стыковые матчи с командами Первой лиги за право участвовать в УПЛ в следующем сезоне.

В розыгрыше Кубка Украины киевское "Динамо" в финальном поединке одержало победу над сенсационным "Черниговом" из Первой лиги. Хоть северянам и удалось отличиться в первом тайме, класс динамовцев все же оказался на порядок выше, и они триумфовали в основное время – 3:1.

Как и в предыдущих розыгрышах трех еврокубковых турниров – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций – стартовать в них будут четыре украинских клуба.

Чемпион Украины, донецкий "Шахтер", благодаря высокому клубному рейтингу порадует украинцев выступлением в основном раунде Лиги чемпионов. Обычно лучший клуб нашей страны стартует в квалификации самого престижного клубного турнира Европы, но если в основном этапе освобождается место (к примеру, победитель Лиги чемпионов уже попадает туда через свой чемпионат, как это произошло в нынешнем сезоне – финалисты, французский ПСЖ и лондонский "Арсенал", обеспечили себе участие в турнире через свои чемпионаты), эту вакансию получает чемпион страны с самым высоким клубным рейтингом УЕФА среди тех, кто должен был играть квалификацию. В 2026 году именно "Шахтер" оказался лучшим по этому рейтингу среди таких клубов, а его главные конкуренты — греческий "Олимпиакос" и шотландский "Рейнджерс" — не выполнили нужные условия в своих чемпионатах.

Обладатель Кубка Украины, киевское "Динамо", представит страну в первом раунде квалификации Лиги Европы. В случае неудачи на этом этапе киевляне автоматически попадут в квалификацию Лиги Конференций, но и там для попадания в основной этап необходимо будет изрядно попотеть. Жеребьевка первого квалификационного раунда состоится 16 июня, матчи пройдут 9 и 16 июля.

В Лиге Конференций наша страна будет представлена двумя командами – черкасским ЛНЗ и житомирским "Полесьем". Они стартуют во втором раунде квалификации, таким образом нашим командам для попадания в основной этап турнира необходимо одолеть по три соперника. Жеребьевка данной стадии турнира состоится 17 июня, матчи пройдут 23 и 30 июля.

Согласитесь, сложный путь попадания в основной этап еврокубков, где, как и в предыдущем розыгрыше, в каждом из трех турниров выступит по 36 клубов. Пожелаем нашим командам удачи.

Побеждай и получай

УЕФА опубликовал официальные данные о доходах команд, которые принимали участие в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций в сезоне-2024/2025. Вот суммы, которыми пополнили бюджет своих клубов сильнейшие команды.

ПСЖ, победитель Лиги чемпионов – 144,415 млн евро

"Интер", финалист Лиги чемпионов – 136,625 млн евро

"Барселона" и "Арсенал", полуфиналисты Лиги чемпионов – по 119 млн евро

"Тоттенхэм", победитель Лиги Европы – 41,357 млн евро

"Челси", финалист Лиги Европы – 21,822 млн евро

"Шахтер", занявший 27-е место в основном этапе Лиги чемпионов, – 41,305 млн евро

"Динамо", выступая в квалификации Лиги чемпионов и в основном этапе Лиги Европы, – 12,855 млн евро

На финише еврокубковые турниры сезона 2005/2026. Интересно, на какую сумму в миллионах евро пополнят свои бюджеты сильнейшие клубы Европы.