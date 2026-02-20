Олимпийская чемпионка Светлана Журова попыталась нелепо высмеять украинских спортсменов, которые публично отказываются от русского языка и игнорируют представителей РФ. Депутат Государственной думы выдала бред о том, что наших соотечественников якобы заставляют так себя вести в отношении агрессоров.

Об этом Журова, которая, как и все "депутаты" ГД, никогда не голосует против законов, продвигаемых Кремлем, заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что украинцы якобы не знают своего языка.

"В фигурном катании русский – второй язык после английского, половина стадиона на нём говорит. А украинцам приходится делать вид, что они не понимают, хотя, конечно, понимают все. Им надоело все это притворство, все хотят вернуться к нормальным отношениям в спорте. Они переживают не столько за реальное отношение к русским, сколько за то, как их поведение воспримут дома. Для некоторых этот показной "бойкот" – не более чем вынужденная мера. Многие украинские спортсмены всю жизнь общались на русском, а теперь им приходится учить украинский и демонстративно избегать родного языка", – выдала бред Журова.

Ранее бывший биатлонист Александр Тихонов в патриотичном угаре заявил о том, что такой национальности, как украинцы, не существует.

Как сообщал OBOZ.UA, паралимпийская сборная Украины отказалась принимать участие в церемонии открытия Игр-2026 из-за допуска россиян под их флагом.

