'Да, люди это ждут'. Магучих объяснила случившееся в Париже во время Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала своё второе место на восьмом этапе "Бриллиантовой лиги". В Париже 23-летняя днепрянка остановилась на отметке 1,97 м и проиграла соревнование австралийке Николе Олислагерс.

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По словам спортсменки, результат оказался ниже ожидаемого.

"Сегодня были не те прыжки, на которые я рассчитывала, но ничего — есть над чем работать", — сказала Магучих. Она добавила, что прыжок на 1,97 м удался с первой попытки, однако с планкой на два метра возникли сложности: "На этой высоте просто медленно разбежалась — и всё".

Магучих отметила, что не чувствовала давления, связанного с её мировым рекордом.

"Нет такого, что я — рекордсменка мира и прыгаю 2,10 метра каждый раз. Да, люди этого ждут. Но, по-перше, это физически тяжело, по-друге, не всегда получается прыгать 2,10"., – цитирует легкоатлетку "Суспильне".

Ярослава также рассказала, что на тренировках работает над техническими аспектами: "В прыжках всё зависит от разбега. Хороший прыжок — это хороший разбег. Надо всё скомпоновать и перенести на лёгкое исполнение".

Она уточнила, что изменения в разбеге были внесены ещё год назад, и сейчас идёт процесс набора силы и скорости. По её словам, при подходе к высоте 1,94 м она допустила две неудачные попытки: "Это не та высота, на которой можно ошибаться". После этого она решила перенести третью попытку на 1,97 м и с ней справилась".

Спортсменка добавила, что уже завтра отправится в Мадрид на сборы перед командным чемпионатом Европы, а следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдёт в Лондоне 19 июля. По её словам, сейчас есть время проанализировать ошибки и поработать над ними.

Напомним, на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Магучих со скандалом заняла второе место. До этого она с результатом 1,97 м выиграла первый этап турнира, который проходил в китайском Сямэне. Спустя неделю в Шанхае Ярослава прыгнула на 2 метра, обеспечив себе победу на втором этапе.

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