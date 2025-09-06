Чемпионку Англии по боксу на чемпионате мира настигла карма за любовь к России. Видео

Единственная представительница Африки на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле Патрисия Мбата сенсационно вылетела уже в первом раунде. 30-летняя уроженка Нигерии, которая к старту ЧМ-2025 подходила со статусом действующей чемпионки Англии, проиграла по очкам бразильянке Марии Барбаре дос Сантос – судьи единогласно отдали сопернице победу со счётом 30:27.

Поражение Мбаты вызвало особый резонанс из-за её прошлых высказываний.

В соцсетях спортсменка неоднократно признавалась в симпатии к России, публиковала фото и видео из тренировок на Кавказе и писала благодарности "русской семье". В одной из публикаций из Кабардино-Балкарии она оставила подпись:

На контрасте с её быстрым вылетом особенно ярко выглядела реакция соперницы: видео, где дос Сантос танцует от радости после победы, быстро разлетелось по сети.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский полутяжеловес Матвей Ражба (2-0, 1 КО) успешно начал выступление на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле. 22-летний харьковчанин, который соревнуется в весовой категории до 80 кг, уверенно победил немца Бена Эгиса, остановив его во втором раунде.

Следующий соперник украинца — казах Нурбек Оралбай. Именно он в финале Олимпиады-2024 в Париже встречался с Александром Хижняком, уступив украинцу раздельным решением судей.

Бой Ражба — Оралбай состоится 7 сентября в 15:00 по киевскому времени.

