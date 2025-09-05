Непобедимый украинский боксер скоростным нокаутом выиграл бой на чемпионате мира. Видео

Украинский полутяжеловес Матвей Ражба (2-0, 1 КО) успешно начал выступление на чемпионате мира-2025 в Ливерпуле. 22-летний харьковчанин, который соревнуется в весовой категории до 80 кг, уверенно победил немца Бена Эгиса, остановив его во втором раунде.

Для Ражбы это стало важным шагом вперед на крупнейшем мировом турнире. В поединке он показал привычный бойцовский характер и полную самоотдачу, что позволило завершить встречу досрочно.

Следующий соперник украинца — казах Нурбек Оралбай. Именно он в финале Олимпиады-2024 в Париже встречался с Александром Хижняком, уступив украинцу раздельным решением судей.

Бой Ражба — Оралбай состоится 7 сентября в 15:00 по киевскому времени.

Матвей Ражба — харьковский боксер, который с детства занимается спортом. Сначала он занимался борьбой с пяти лет, а с десяти перешёл в бокс под руководством Сергея Верходанова и позже Богдана Даниленко. Уже в 2019 году Матвій выиграл "золото" чемпионата Европы среди юниоров.

23 сентября 2023 года Ражба дебютировал в профессиональном боксе. По итогам четырех раундов он в Днепре победил украинца Николая Лактионова (0-1, 0 КО) единогласным решением судей.

