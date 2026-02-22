Чемпионка России 'украла' лыжи у соперницы в гонке ОИ-2026 и была дисквалифицирована. Видео

Двукратная чемпионка России по лыжным гонкам Дарья Непряева дисквалифицирована на Олимпиаде-2026. Во время масс-старта на 50 км классическим стилем 23-летняя спортсменка взяла лыжи соперницы.

По ходу дистанции Непряева заехала в бокс под номером 12 вместо своего створа с номером 14 и сменила лыжи. Таким образом она воспользовалась инвентарем немки Катарины Хенниг, которая впоследствии финишировала девятой.

Непряева пересекла финишную черту 11-й с временем 2:25.23,4. В официальном протоколе Игр указано, что ее результат аннулирован.

Победу одержала Эбба Андерссон с результатом 2:16.28,2, второй стала Хейди Венг с отставанием 2.15,3, третье место заняла Надя Келин с проигрышем 6.41,5.

В эфире российских пропагандистов Непряева заявила, что была уверена в своем стартовом номере и объяснила ошибку тем, что "почему-то была уверена, что у меня 12-й номер", добавив, что подумала о партнере по сборной Савелии Коростылеве с этим номером.

Россиянка рассказала, что во время спуска посмотрела вниз и поняла, что это не ее лыжи, после чего "ее просто охватила паника" и она спрашивала на пунктах питания, что ей делать, а в ответ слышала: "Едь дальше" и "Всё нормально, едь до конца".

Как сообщал OBOZ.UA, украинская команда не была представлена в этой дисциплине. Единственная спортсменка, получившая право стартовать, не вышла на дистанцию по решению медиков.

