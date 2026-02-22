Впервые в истории Олимпиад. На Играх-2026 состоялось уникальное событие. Видео

На Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо впервые разыграли женский марафон на дистанции 50 км. Ранее максимальная длина олимпийской гонки для женщин составляла 30 км, однако программу уравняли с мужской в рамках гендерного баланса.

Исторической победительницей 22 февраля стала шведка Эбба Андерссон, преодолевшая дистанцию за 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Для шестикратной чемпионки мира это первое "золото" Олимпиады в карьере.

Второй финишировала представительница Норвегии Хейди Венг с отставанием 2 минуты 15,3 секунды. "Бронза" досталась швейцарке Наде Келин, проигравшей 6 минут 41,5 секунды.

Итоговый протокол масс-старта, классический стиль, 50 км:

Эбба Андерссон, Швеция: 2:16.28,2. Хейди Венг, Норвегия: +2.15,3. Надя Келин, Швейцария: +6.41,5. Кристин Эустгулен Фоснес, Норвегия: +6.43,9. Джессика Диггинс, США: +6.46,4. Тереза Штадлобер, Австрия: +6.55,7.

На этих Играх Андерссон также завоевала три "серебра" в скиатлоне, индивидуальной гонке и эстафете.

Как сообщал OBOZ.UA, в женской эстафете 4 по 7,5 км на Олимпийских играх-2026 в Италии Андерссон, шедшая в лидерах, дважды упала на дистанции и сломала крепление. После второго падения она была вынуждена преодолевать часть этапа фактически на одной лыже, неся вторую под мышкой, и откатилась далеко назад.

