Лыжница сборной Украины отказалась выходить на гонку Олимпиады-2026

Украинская команда не будет представлена в женском масс-старте по лыжным гонкам на Олимпийских играх-2026. Единственная спортсменка, получившая право стартовать в этой дисциплине, не выйдет на дистанцию по решению медиков, пишет "Суспильне". В тренерском штабе команды сообщили, что Анастасия Никон отказалась стартовать из-за болезни.

Гонка состоится 22 февраля в 11:00 по киевскому времени и завершит программу лыжных гонок на Олимпиаде-2026. Эта дисциплина была последней возможностью для украинской делегации выступить в рамках текущих Игр.

На лыжном турнире в Милане Украина была представлена четырьмя лыжницами. По итогам индивидуальных стартов право участвовать в финальном масс-старте получила только Анастасия Никон.

Поскольку другие три представительницы команды не были заявлены на эту дисциплину, Украина не будет представлена в заключительный день соревнований по лыжным гонкам.

Таким образом, украинская делегация завершила выступления на Олимпиаде-2026 без наград. Игры стали третьими в истории независимости, на которых украинские спортсмены не завоевали медали: ранее это происходило в 2002 и 2010 годах.

Лучшим результатом команды на Олимпиаде-2026 стали шестые места в смешанной командной лыжной акробатике и в эстафете по санному спорту. За всю историю участия в зимних Играх Украина имеет девять медалей: 3 "золота", 2 "серебра" и 4 "бронзы".

