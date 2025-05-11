Во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который с 9 по 25 мая проходит в Швеции и Дании, между сборными Дании и США местные болельщики освистали американский гимн, а также игроков команды соперника. Игра завершилась уверенной победой США со счётом 5:0.

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Неодобрительная реакция фанатов сопровождала выход хоккеистов США на лёд и звучала в момент объявления фамилий спортсменов.

Нападающий американской команды Каттер Готье отметил, что услышал этот негативный приём и назвал его неуважительным, но подчеркнул, что команда старается не отвлекаться и фокусироваться на победе.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дания плохо выполняет свою работу по Гренландии, поэтому "не является хорошим союзником". По его словам, если США должны усилить свое влияние и территориальный интерес, то президент Дональд Трамп это сделает.

Гренландия остаётся частью Королевства Дания, несмотря на расширенную автономию, полученную в 2009 году.

В начале феврале канадские фанаты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) освистали гимн США перед матчем "Оттава Сенаторз" в субботу, спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп ввел тарифы против Канады. На арене Canadian Tire Centre в Оттаве недовольные зрители начали недовольно гудеть во время исполнения "The Star-Spangled Banner".

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