Канадцы устроили 'бунт' на матче НХЛ из-за указа Трампа. Видео

Канадские фанаты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) освистали гимн США перед матчем "Оттава Сенаторз" в субботу, спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп ввел тарифы против Канады. На арене Canadian Tire Centre в Оттаве недовольные зрители начали недовольно гудеть во время исполнения "The Star-Spangled Banner".

Певица Мандия начала и закончила свою версию американского гимна под шум неодобрительных криков. Освистывание началось с первых слов: "Oh, say can you see", но исполнительница не обратила внимания на недоброжелателей и продолжила петь.

Её уверенное исполнение постепенно успокоило трибуны. Однако после окончания песни на стадионе вновь поднялся шум: некоторые болельщики продолжили выражать протест, в то время как небольшая группа зрителей поддержала США громкими аплодисментами, пишет New York Post.

Сам поединок между "Оттавой Сенаторз" и "Миннесотой Уайлд" завершился со счетом 6:0.

Канадцы, обеспокоенные ростом цен, таким образом выразили свой протест новым 25-процентным тарифом, введенным США на все канадские товары. Этот налог также распространился на мексиканский импорт.

В ответ на это Канада и Мексика объявили о введении собственных тарифов против Соединенных Штатов. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступили с отдельными заявлениями, в которых пообещали совместные действия.

Трамп объяснил свое решение необходимостью борьбы с нелегальной иммиграцией и контрабандой наркотиков через границы.

"Мы должны защищать американцев, и моя обязанность как президента — обеспечивать их безопасность. Я обещал на своей предвыборной кампании остановить поток нелегальных мигрантов и наркотиков через наши границы, и американцы подавляющим большинством проголосовали за это", — написал он в Truth Social.

