"Не является хорошим союзником": Джей Ди Вэнс заявил, что контролирующая Гренландию Дания не выполняет свою работу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно заявил, что Дания плохо выполняет свою работу по Гренландии, поэтому "не является хорошим союзником". По его словам, если США должны усилить свое влияние и территориальный интерес, то президент Дональд Трамп это сделает.

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Об этом он сказал в эфире Fox News. В то же время, Трамп, со своей стороны, неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией имеет стратегическое значение для США. Он также поставил под сомнение право Дании на этот остров, отметив, что "лодка причалила туда 200 лет назад, и они говорят, что имеют на нее права".

Джей Ди Вэнс добавил, что Трампу "безразлично", что "кричат европейцы", потому что он "заботится о том, чтобы интересы американцев становились на первое место".

По его словам, Дания "не выполняет свою работу" с Гренландией и "не является хорошим союзником", и "если это означает, что нам нужно проявить больший территориальный интерес к Гренландии, это то, что президент Трамп намерен сделать".

ABC News пишет, что вторая леди США Уша Вэнс на этой неделе совершит официальный визит в Гренландию. Она отправится в четверг и вернется в субботу, а в состав делегации, которая "посетит исторические места" и "узнает о наследии Гренландии", также войдет один из ее детей. Сопровождать Ушу советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Во время своего визита Уша Вэнс посетит Avannaata Qimussersu, национальную гонку Гренландии на собачьих упряжках, в которой примут участие около 37 каев и 444 собаки. В офисе второй леди отметили, что она и американская делегация "рады видеть эту монументальную гонку и отмечать культуру и единство Гренландии".

Белый дом пока не комментировал этот визит, однако путешествие проходит на фоне активного обсуждения будущего Гренландии. Трамп уже неоднократно заявлял, что США должны взять под контроль этот богатый ресурсами регион, подчеркивая, что вопрос не в экспансии, а в национальной безопасности. В США уже есть военная база в Гренландии, и старший сын президента Трамп-младший посетил ее в январе.

Во время недавней встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп сказал, что "Дания очень далеко" от Гренландии, и подверг сомнению, эта страна все еще имеет право претендовать на самый большой остров в мире как часть своего королевства.

"Лодка причалила туда 200 лет назад или что-то подобное. И они говорят, что имеют на него права. Я не знаю, правда ли это. На самом деле я не думаю, что это так", — сказал Трамп.

Парламент Гренландии жестко отверг такие заявления Трампа, а Дания подчеркнула, что остров может обрести независимость, когда сам этого захочет. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявлял, что остров принадлежит его жителям и они будут сами решать свое будущее.

Как сообщал OBOZ.UA, конгрессмен-республиканец Бадди Картер внес на рассмотрение Конгресса США законопроект об изменении названия Гренландии и его покупке. Документ призван предоставить полномочия Трампу вступать в переговоры с правительством Дании "при покупке" острова.

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