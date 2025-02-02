Трамп подписал указы об увеличении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая: когда они вступят в силу

Президент США Дональд Трамп в субботу, 1 февраля, подписал указы об увеличении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Они вступят в силу во вторник, 4 февраля.

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Об этом сообщает CNN. Таможенные пошлины на все товары из Мексики вырастут до 25%, на китайский импорт – до 10%, на большинство товаров из Канады – также 25%.

Новые тарифы включают важное уточнение – пошлина на канадские энергоносители составит 10%. Многие американцы используют канадские энергоносители, включая нефть, электричество, природный газ, как топливо и для отопления домов. Стоимость этих товаров может возрасти, когда указы начнут действовать.

"Новая политика означает отмену фактически беспошлинной торговли между тремя североамериканскими странами, существовавшую несколько лет, и расширение холодной торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами, обострившуюся в течение последних двух администраций", – говорится в материале.

По словам Трампа, он сделал это с помощью Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях из-за серьезной угрозы нелегальных иммигрантов и "смертельных наркотиков, убивающих наших граждан, включая фентанил".

"Нам нужно защищать американцев, и моя обязанность как президента обеспечить безопасность всех", – добавил он.

При этом Трамп признал потенциальные негативные последствия для американских потребителей, однако они, если и будут, то временные. "Но пошлины сделают нас очень богатыми и сильными – и мы будем очень справедливо относиться к другим странам", – заявил президент.

В CNN отмечают, что новые тарифы, как ожидается, вызовут ответные меры. Это может разжечь торговую войну, способную нанести значительный ущерб экономикам как других стран, так и США. В ожидании этого исполнительный акт Трампа включает пункт, позволяющий президенту расширять пошлины, если страна вводит новые тарифы для США.

Напомним, что премьер-министр Джастин Трюдо ранее заявил, что Канада готова к любому сценарию торговой войны с США. И в случае введения Соединенными Штатами пошлины на товар Оттава даст зеркальный ответ относительно американского импорта.

Мы писали о том, что, как считают эксперты, Трамп будет пытаться менять политику других стран через введение пошлин.

Канада, Мексика и Китай являются тремя крупнейшими торговыми партнерами Америки, поставляющими в США автомобили, медикаменты, обувь, древесину, электронику, сталь и многие другие товары. Вместе на них приходится более трети товаров и услуг, которые импортируются в Соединенные Штаты или покупаются из них, и это поддерживает десятки миллионов американских рабочих мест.

Правительства этих стран уже пообещали ответить на сборы Трампа собственными тарифами на американский экспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на товары из стран Европейского Союза. Свое намерение он аргументировал тем, что Европа "ужасно обращалась" со Штатами.

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