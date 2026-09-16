9 сентября Сенат Италии приступил к рассмотрению законопроекта о реформе избирательной системы, который был предложен правоцентристской правящей коалицией и предусматривает масштабные изменения в принципах формирования парламента, что должно обеспечить большую политическую стабильность, поскольку за 80 лет с 1946 года в стране сменилось 68 правительств.

Италия готовит избирательные реформы перед парламентской кампанией 2027 года

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Следующие парламентские выборы запланированы на 2027 год, но популярность небольших оппозиционных партий вынуждает правящее большинство прибегнуть к законодательным реформам, чтобы уменьшить их влияние на формирование коалиции. То есть, в настоящее время идет изменение механизма формирования парламентского большинства.

Речь идет о переходе от смешанной системы к полностью пропорциональной с бонусом большинства, при котором политическая сила, набравшая на выборах более 42% голосов, получит дополнительно 70 мест в палате депутатов и 35 мест в Сенате. При этом победители не могут получить более 60% от общего количества мандатов в парламенте.

Кроме того, хотят ограничить влияние мелких партий внутри коалиций – голоса сил, набравших менее 3%, не будут учитываться при расчете суммарного результата коалиции.

Именно правительство Мелони оказывает наибольшую поддержку Украине, несмотря на давление некоторых участников коалиции

Стоит напомнить, что именно правительство Джорджии Мелони проводит максимально дружественную политику в отношении Украины и активно участвует в оказании военной помощи Силам обороны, даже несмотря на наличие в собственной коалиции довольно пророссийских партий "Лига" и "Вперед, Италия", которые следуют политическому курсу Сильвио Берлускони.

Европейская пресса описывает всю сложность политических маневров премьер-министра Джорджии Мелони, которая, несмотря на давление со стороны оппозиции и собственной коалиции, продолжала оказывать военную и, в рамках ЕС, финансовую поддержку Украине, как это было с недавним закрытым пакетом военной помощи.

Фавориты избирательной кампании выступают за поддержку Украины

Главными участниками итальянских парламентских выборов 2027 года станут несколько партий, как правящих, так и оппозиционных. Основным фаворитом считается партия действующей главы правительства Мелони "Братья Италии" (Fratelli d’Italia), которая, согласно опросам, набирает 27-30%. Сама политическая сила благодаря личной позиции Мелони сохраняет партнерские отношения с Украиной.

На втором месте по электоральным симпатиям с рейтингами 19-22% – Партия "Демократов" (Partito Democratico), которую возглавляет итальянская политик с украинскими корнями Элли Шлайн. Она также выступает за поддержку Украины в экономической и военной сферах, поддерживает украинскую евроинтеграцию и т. д. При этом, во внутренних итальянских вопросах "демократы" находятся в оппозиции к "правоконсервативному" правительству Мелони.

Победа той или иной из этих двух партий будет означать, что для формирования коалиции им понадобится поддержка других мелких партий, многие из которых занимают довольно антиукраинскую позицию.

Пророссийские партии Италии идут "во втором эшелоне", но могут существенно повлиять на политику коалиции

Основными участниками "второго эшелона" борьбы за места в парламенте являются популистская партия "5 звезд" ("Movimento 5 Stelle") с рейтингом 12-14%, которая выступает за прекращение военной и финансовой помощи Украине, оставляя место лишь для гуманитарной, а также за отмену санкций против России.

Следующим и довольно опасным конкурентом является созданная в феврале 2026 года радикально правая популистская партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) с рейтингом более 10%, который имеет тенденцию к росту. Это наиболее пророссийская партия, которая может заблокировать помощь Украине в случае вхождения в правящую коалицию. Именно бурный рост популярности этой партии, которую возглавляет экс-генерал итальянской армии Роберто Ваначчи, заставил правительство Мелони инициировать рассмотрение реформы избирательной системы.

Следующими партиями, которые могут попасть в парламент, являются три разноплановые, но довольно пророссийские политические силы. Это партия "Вперед, Италия" (Forza Italia), которая была основана еще Сильвио Берлускони и которую возглавляет действующий министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. С рейтингами в 7-9 % она считается партнером России еще со времен Берлускони.

Левоцентристская партия "Альянс зеленых и левых" (AVS) с рейтингами 5-7% придерживается пацифистских подходов к внешней политике и прямо выступает против военной поддержки Украины, что, опять же, играет на руку Кремлю.

Еще одной наиболее пророссийской среди потенциальных парламентских партий является "Лига" (Lega) во главе с Маттео Сальвини, рейтинг которой составляет 4-6%. Именно из этой партии вышел генерал Ваначчи и основал собственную политическую силу Futuro Nazionale, которая "прославилась" договорами о партнерстве с путинской "Единой Россией", попытками снять санкции с России и даже поездками некоторых членов партии на оккупированные территории Украины.

Таким образом, на данный момент лидерами электоральных симпатий являются "Братья Италии" Джорджии Мелони и "Демократы" Элли Шлайн, которые выступают за поддержку Украины и смогут заставить к этому даже пророссийских партнеров по коалиции, как это удается правительству Мелони. Но имеется риск того, что будущая коалиция будет иметь такую конфигурацию, при которой меньшая, но пророссийская партия сможет получить т. н. "золотую акцию", способную заблокировать принятие коалиционных решений. Наиболее опасной в этом плане является партия генерала Ваначчи, но избирательная реформа в случае успеха может исправить ситуацию в пользу "крупных" политических сил.