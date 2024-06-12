Чемпион Украины по футболу Второй лиги из-за мобилизации отказался выступать и снялся с соревнований

Футбольный клуб "Дружба" из Мировки (село в Киевской области) принял решение отказаться от участия в соревнованиях в новом сезоне, сообщает Tribuna.com со ссылкой на директора команды Игоря Дегтяренко. "Дружба" в прошлом сезоне стал победителем Второй лиги и вышел в Первую.

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Дегтяренко объяснил свое решение сложившейся ситуацией с мобилизацией в Украине.

"Закон о мобилизации. С июля месяца людей будут останавливать на улицах и так далее. Где-то автобус остановят по дороге на тренировку или игру и всей команде выпишут повестки. Что мы будем с этим делать дальше? Только потому, что мы не можем обеспечить людям нормальную работу и в любой момент ключевых игроков могут забрать в армию. Некуда деться, это война", – заявил Дегтяренко.

По словам руководителя команды, он не может обеспечить безопасность своим людям.

"У нас нет таких рычагов, чтобы забронировать их. УАФ, к сожалению, для футболистов ничего не сделала. Мы просто не сможем с этим бороться", – отметил директор "Дружбы".

Игорь Николаевич попросил у ПФЛ исключить их на год, забронировав место во Второй лиге.

"Сейчас и в других клубах такое начнется, это сто процентов, когда придет июль. Вы же понимаете, что не все футболисты хотят идти в военкоматы. А мы не можем заставить их, хотя у нас все подлежат мобилизации. Что я буду делать с этим? Мы же не можем им сделать отсрочку от мобилизации, у нас нет таких рычагов. Нас не могут забронировать. Вот только поэтому снимаемся", – подытожил Дегтяренко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство молодежи и спорта Украины предоставило Украинской ассоциации футбола (УАФ) статус критически важных для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения на особый период. Также бронь от мобилизации получили футбольные клубы "Кривбасс", "Днепр-1", "Динамо Киев", "Оболонь", "Шахтер".

21 февраля стало известно, что украинским футболистам, которые ехали подписывать контракт, вручили повестки в ТЦК.

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