Чемпион мира поражен 'странной ситуацией' с Ломаченко

Чемпион мира WBC в легком дивизионе американец Шакур Стивенсон (23-0, 11 КО) дал интервью YouTube-каналу The Ring Magazine, где выразил свое недоумение по поводу позиции Василия Ломаченко. Американец не понимает, почему наш соотечественник не хочет освободить чемпионский пояс IBF, и при этом не соглашается ни на какой бой.

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Не так давно Лома имел реальную возможность организовать большой поединок против непобедимого американского чемпиона WBA Джервонты Дэвиса (30-0, 28 КО), но сорвал все переговоры.

"Избегает ли Вася поединков или просто потерял к ним интерес? Не знаю, но единственное, что здесь кажется нелогичным – это то, что он выиграл титул IBF и теперь просто сидит с этим поясом. Ради чего? Если ты не собираешься драться, если у тебя нет мотивации, если ты не показываешь никакого интереса к новым боям – зачем тогда держать титул? Просто отдай пояс, вакантируй его, объяви об уходе и все. Если Ломаченко действительно решил завершить карьеру, то ладно – мы бы просто сказали: "У тебя была отличная карьера, чемпион, поздравляем". Но пока он этого не делает, вся эта ситуация выглядит странно", – сказал Стивенсон.

Ранее Ломаченко получил ультиматум от Международной федерации бокса (IBF), которая выдала украинцу медицинское исключение на проведения обязательной защиты пояса, однака пригрозила лишением титула.

Ломаченко планировал вернуться в бокс в 2025 году, чтобы провести защиту пояса, который он завоевал в мае-2024, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в Австралии.

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