Непобедимый боксер остановил все переговоры с Ломаченко. Чемпионский бой сорван

Переговоры между командами американского боксера Джервонты Дэвиса (30-0, 28 КО) и Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) о проведении объединительного поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в легком весе полностью остановлены. Как сообщает обозреватель ESPN Майк Коппинджер, украинец больше не выйдет в ринг в 2024 году несмотря на то, что изначально бой Дэвис – Ломаченко планировался на ноябрь в Лас-Вегасе.

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Эту же информацию несколькими днями ранее подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас.

Джервонта сохранил свой титул WBA в легком весе в прошлом месяце, нокаутировав в восьмом раунде Фрэнка Мартина и теперь американцу придется изучить варианты защиты титула.

Среди потенциальных поединков Дэвиса на осень:

матч-реванш с Исааком Крузом (26-2-1, 18 КО)., который защищает свой титул против Хосе Валенсуэлы в следующем месяце;

поединок против Уильяма Сепеды (31-0, 27 КО) – претендента номер один в легком весе во всех четырех организациях;

бой против чемпиона WBC Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО)

36-летний Ломаченко планирует вернуться в 2025 году, чтобы защитить свой титул IBF в легком весек. Двукратный олимпийский чемпион завоевал титул в мае, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в Австралии.

Этот бой стал первым для Ломаченко после спорного поражения решением судей от Девина Хейни в мае прошлого года.

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