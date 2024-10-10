'Ходит много разговоров'. Инсайдер ESPN рассказал, что на самом деле происходит с Ломаченко

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер во время обсуждения того, почему чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО) проведет следующий бой против обладателя титула WBA во втором полулегком весе Ламонты Роуча (25-1-1, 10 КО) рассказал о карьерной ситуации с Василием Ломаченко. Коппинджер подтвердил слухи, что украинский чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) завершил карьеру.

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"Джервонта Дэвис вел переговоры про бой с Василием Ломаченко, который планировал уйти на пенсию, и после того, как перспективы боя разрушились, Танк теперь сразится с Ламонтом Роучем в бою, где он будет главным фаворитом. Ходит много разговоров о том, что Ломаченко на самом деле ушел на пенсию. Так что Танк хотел найти кого-то более жесткого. Я не хочу его слишком критиковать, но это не очень хороший утешительный приз", – сказал Коппинджер.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры между командами американского боксера Джервонты Дэвиса (30-0, 28 КО) и Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) о проведении объединительного поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в легком весе были полностью остановлены в июле этого года.

Украинец отказался выходить в ринг в 2024 году несмотря на то, что изначально бой Дэвис – Ломаченко планировался на ноябрь в Лас-Вегасе.

36-летний Ломаченко планирует вернуться в 2025 году, чтобы защитить свой титул IBF в легком весе. Двукратный олимпийский чемпион завоевал титул в мае, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в Австралии.

Этот бой стал первым для Ломаченко после спорного поражения решением судей от Девина Хейни в мае прошлого года.

Джервонта сохранил свой титул WBA в легком весе в прошлом месяце, нокаутировав в восьмом раунде Фрэнка Мартина.

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