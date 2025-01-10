Из-за россиянина: IBF выдвинула Ломаченко ультиматум

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) получил обязательство вернуться на ринг до 8 октября нынешнего года. 36-летний легковес из Белгород-Днестровского в противном случае будет лишен пояса Международной федерации бокса (IBF).

Видео дня

Об этом iBF проинформировала представителей Ломаченко, пишет журналист Джейк Донован на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Украинскому боксеру предоставили медицинское освобождение из-за его проблем со здоровьем и отсрочили его обязательную защиту титула.

При этом федерация назначила бой между россиянином Зауром Абдуллаевым (20-1, 13 КО) и американцем Раймондом Мураталлой (22-0, 17 КО) за титул временного чемпиона. Именно с победителем этого противостояния должен будет подраться Ломаченко до середины осени.

Если Василий откажется от поединка, сильнейший в дуэли Абдуллаев – Мураталла будет повышен до звания полноценного обладателя титула IBF.

Ломаченко планировал вернуться в бокс в 2025 году, чтобы провести защиту пояса, который он завоевал в мае-2024, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в Австралии.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Василий Ломаченко выставил на продажу свой дом в США и не планирует покидать Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!