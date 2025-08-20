Чемпион Италии срочно хочет купить футболиста сборной Украины – СМИ

Нападающий сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в составе действующего чемпиона Италии "Наполи". Клуб из Неаполе вынужден в срочном порядке искать футболиста на позицию форварда после того, как бельгийский бомбардир Ромелу Лукаку получил травму бедра во время товарищеского матча с "Олимпиакосом".

Видео дня

Об этом информирует на своем официальном сайте известный инсайдер Джанлука Ди Марцио. По его данным, Лукаку выбыл из игры как минимум на три месяца. Главный тренер "партенопеи" Антонио Конте считает, что Довбик по своим физическим данным является идеальной заменой для бельгийца.

Украинский футболист, на которого больше не рассчитывает главный тренер "Ромы" Джанпьеро Гасперини, уже внесен в список приоритетных целей "Наполи". Неаполитанцы уже 23 августа стартуют в новом розыгрыше Серии А выездным матчем с "Сассуоло".

Отметим, что Довбик присоединился к "Роме" летом 2024 года. Тогда, став лучшим бомбардиром чемпионата Испании, он был куплен "джалоросси" за 40 миллионов евро с учетом бонусов.

В минувшем сезоне украинец отыграл в составе своей команды, которая по ходу сезона сменила двух главных тренеров, 45 матчей во всех турнирах. На свой счет нападающий записал 17 голов и четыре результативные передачи.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный перешел во французский ПСЖ за 66 миллионов евро. Футболист уже успел роскошно дебютировать в составе победителей Лиги чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!