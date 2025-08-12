Официально: футболист сборной Украины перешел в европейский гранд за 66 млн евро

Лидер обороны сборной Украины Илья Забарный продолжит карьеру в стане действующего победителя Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен". 22-летний центральный защитник подписал контракт с французским клубом сроком на пять лет – до июля 2023 года, и стал первым представителем нашей страны в столичной команде.

Видео дня

Об этом информирует официальный сайт ПСЖ. Сумма трансфера нашего соотечественника из английского "Борнмута" составила 63 миллиона евро плюс три млн в качестве бонусов. При этом футболист мог оказаться в "Тоттенхэме" или "Ньюкасле", однако настоял именно на переходе во французский клуб.

В новом клубе Забарный будет выступать под шестым игровым номером. "Я очень рад присоединиться к "Пари Сен-Жермен", лучшему клубу мира с лучшим проектом. Я здесь, чтобы выложиться на поле на полную, я с нетерпением жду своего дебюта и знакомства с болельщиками", – прокомментировал свой переход украинец.

Отметим, что накануне трансфера СМИ раскрыли, сколько будет зарабатывать Забарный в ПСЖ. Переход в парижский клуб сделал его одним из самых высокооплачиваемых украинских футболистов. Также известно, что киевское "Динамо", воспитавшее игрока, получит серьезный процент от сделки.

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро из киевского "Динамо".

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA. вратарь сборной России Матвей Сафонов устроил бунт в "Пари Сен-Жермен" после трансфера Ильи Забарного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!