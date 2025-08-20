Итальянский тренер окончательно решил выгнать футболиста сборной Украины из команды – СМИ

Главный тренер итальянской "Ромы" Джанпьеро Гасперини решил окончательно избавиться от форварда сборной Украины Артема Довбика. Наш соотечественник попал в число трех футболистов, которых римский клуб выставил на трансфер перед стартовом нового сезона Серии А.

Видео дня

Об этом информирует издание Il Tempo, пишет портал romapress.net. По данным журналистов, в список также вошли атакующий полузащитник Томмазо Бальданци и нападающий Стефан Эль-Шаарави. Гасперини, который возглавил "волков" нынешним летом, не считает игроков незаменимыми.

Руководство "Ромы" пока не получало конкретных предложений по этим футболистам, но рассмотрит для них любые варианты.

Отметим, что Довбик присоединился к итальянскому клубу летом 2024 года. Тогда, став лучшим бомбардиром чемпионата Испании, он был куплен "джалоросси" за 40 миллионов евро с учетом бонусов.

В минувшем сезоне украинец отыграл в составе своей команды, которая по ходу сезона сменила двух главных тренеров, 45 матчей во всех турнирах. На свой счет нападающий записал 17 голов и четыре результативные передачи. Гасперини после своего прихода в "Рому" сразу дал понять, что Артем слабо вписывается в его концепцию.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник сборной Украины Илья Забарный перешел во французский ПСЖ за 66 миллионов евро. Футболист уже успел роскошно дебютировать в составе победителей Лиги чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!