'Будет два монстра': что пишут во Франции о дебюте звезды сборной Украины Забарного в ПСЖ и какие нашли недостатки

Защитник сборной Украины Илья Забарный дебютировал за ПСЖ в чемпионате Франции, помог своей новой команде минимально переиграть "Нант" (1:0) и получив вполне лестные отзывы – как от СМИ, так и от болельщиков. Журналисты сначала отмечали ошибки Забарного в начале встречи, а затем его технику, элегантность и авторитарность. А вот некоторые фанаты решили, что бывший защитник английского "Борнмута" несколько медлителен.

OBOZ.UA собрал самое интересное из того, что писали о киевлянине во Франции, пророча величие и выражая недоверие.

Le Figaro. Одна из самых популярных ежедневных газет Франции после первого матча ПСЖ в чемпионате выпустила материал с заголовком "Нант-ПСЖ: Витинья играл мастерски, Забарный добивается успеха в своем первом матче, который выглядел неинтересно... Взлеты и падения".

"Забарный был одним из самых ярких событий вечера и не разочаровал. Привлеченный этим летом за более чем 60 миллионов евро, бывший игрок "Борнмута" дебютировал в Лиге 1 в составе "Пари Сен-Жермен". Выставленный в середине обороны вместе с Бералдо, украинский центральный защитник продемонстрировал убедительную игру. Хотя в начале он сам себя напугал плохо контролируемым ударом головой, который чуть не поставил его товарищей по команде в затруднительное положение, в последующие моменты он продемонстрировал великолепное самообладание", – отметил автор статьи.

"Прекрасно читая игру, он отметился двумя точными и решающими вмешательствами друг за другом (34-я и 37-я минута). Хотя "Нант" не был очень опасным, он имел преимущество в том, что с самого начала отбивал любое подобие попытки. Следует сказать, что его прекрасно поддерживал Бералдо, который также провел качественный матч. Логичный "чистый лист".

"Мне очень понравилось": спокойный и мирный первый матч для новичка Ильи Забарного", – называлась вторая статья издания об украинце.

"Великий дебют состоялся в воскресенье, в Нанте, в заключительном матче первого дня Лиги 1 и отметился победой (1:0) и спокойной и позитивной игрой против соперника, который был не самым сложным. После тяжелого начала с двумя потерями мяча за первые пять минут матча, впоследствии он часто играл коротко, без риска, на Витиньо, прежде чем стать немного смелее", – отмечается в материале.

"Канарейки", большую часть времени проводившие у своих ворот, не стали самым большим испытанием для парижского арьергарда, однако, для начала, Забарный справился с работой и продемонстрировал проблески своих качеств. Тех, за которые "ПСЖ" заплатил 63 миллиона евро, не считая бонусов. Благодаря победам в воздушных дуэлях и хорошему управлению глубиной сразу после перерыва он действительно развернул свою игру", – считает автор.

"Элегантный в своих движениях и борьбе за мяч, не забывая об авторитарности, он, например, заметил все на 36-й минуте, задушив прорыв "Нанта" спокойствием и видением, прежде чем осуществить надежную защиту мяча на 42-й минуте", – разбирал игру украинца журналист.

Le Parisien. Одна из крупнейших условно региональных газет Франции также сделала материал об украинском защитнике под названием "Он приезжает к чемпионам Европы, не ставя себя под давление": Илья Забарный, великое открытие ПСЖ".

"Испытание пройдено! Первый матч Забарного в это воскресенье в матче против "Нанта" (0:1) продемонстрировал потенциал защитника, который уже имеет солидную репутацию в Англии, где он только что провел два сезона в "Борнмуте". Хотя мяч обжигал ему ноги в этих первых двух игровых эпизодах, остальная часть матча продемонстрировала элегантность в работе по восстановлению и восстановлению парижан", – говорится в статье.

"Больше всего запомнилось, что у него хватило силы оставаться в своей игре, и в конце концов он достаточно хорошо справился!" – процитировали авторы бывшего игрока "ПСЖ" Гийома Оарау, который сейчас консультирует один из местных телеканалов и присутствовал на матче.

Le Dauphine libere. "22-летний украинский защитник, игравший на правом фланге вместе с Лукасом Бералдо, имел небольшие трудности с выходом на поле из-за некоторых технических неточностей, которые не привели к особым последствиям, но в итоге провел довольно спокойный вечер", – отметил автор, который в целом не был в восторге от игры "ПСЖ", назвав победу над "Нантом" неуверенной.

"Бывшему защитнику "Борнмута", который, как ожидается, будет конкурировать с капитаном Маркиньосом, вероятно, понадобится больше возможностей, чтобы освоиться в новом клубе. А в Париже начало сезона все еще ассоциируется с подготовкой", – подытожил автор.

Болельщики. "Выполнил задачу без всяких перегибов, без ошибок и в поединке выглядел очень хорошо", "Хладнокровный и уверенный игрок", "Хороший первый матч. Солидно в дуэлях. Многообещающе", – писали о Забарном читатели главного спортивного ресурса Франции L'Équipe.

Некоторые футбольные болельщики хвалили украинца, но сдержанно, мол, это только "Нант", надо посмотреть, как он проявит себя в противостоянии с более серьезными оппонентами.

"Мы скажем "да", но... это был "Нант", а не "Ливерпуль" или "Барса". Посмотрим, особенно в Лиге чемпионов, что произойдет с новичками", "он выглядит хорошо, но я не могу дождаться, чтобы увидеть его игру против настоящего соперника, ПСЖ не делал много ошибок в своем рекрутинге в течение последних 2 лет", – писали фанаты.

А им тогда напомнили, что Забарный пришел из АПЛ, где играл и против "Ливерпуля", и против других английских грандов: "Ха-ха, этот парень приехал из Премьер-лиги, где он играл против "Ливерпуля", "Арсенала", "Челси"... Он точно выполнит свою работу в Лиге 1 и ЛЧ", "Он уже несколько раз встречался с "Ливерпулем", и если его считали одним из лучших центральных защитников в Премьер-лиге, то недаром".

"У нас будет два монстра в защите – вместе с Пачо. У него нет класса Маркиньоса, но он кажется довольно непробиваемым и имеет очень хороший удар", – написал пользователь с ником Gadunkadunk. "Непроходимый и чистый... Он не ошибается. Хороший вынос мяча. Особенно на стандартных положениях. Слабое место команды. Он станет боссом защиты, а Шевалье...", – ответил ему другой.

"Честно говоря, я оценил его очень серьезные в единоборствах, очень хорошую игру головой в борьбе с игроками "Нанта". Несколько прорывов "Нанта" были быстро подавлены, а его вмешательства были продуманными. Мне также понравилось, как умно он фолил: когда была опасность, он сделал фол в 50 метрах от ворот, что позволило всем вернуться на свои позиции. Хорошая игра в пас, даже под давлением он сохранял ясность, чтобы хорошо отдавать мяч. Удачи", – считает один из фанатов.

Случилось, конечно, и несколько недоброжелателей: "Честно говоря, вчера совсем не внушало оптимизма... Его первые мячи были катастрофическими, он не рисковал и казался очень ограниченным технически..."

А сразу несколько читателей L'Équipe почему-то решили, что Забарному не хватает скорости: "Присутствует в единоборствах, сильный, технически чистый, но не очень живой или быстрый. Пока я не убежден", "Напоминает мне Шкриньяр – хорошо дуэлирует, но медленно. Надеюсь, я ошибаюсь..."

"Хорош в дуэлях, статный, хорошие пасы, техника. Но надо быть осторожным с контактом, ведь он больше не играет в Премьер-лиге, где судьи закрывают на это глаза. В противном случае он казался мне тяжелым. Не уверен, что он очень быстрый...", – подытожил болельщик.

