'Человек для борьбы с врагами!' Ломаченко отреагировал на лишения Онуфрия гражданства Украины

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко ожидаемо отреагировал на лишение гражданства Украины митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Фанат пророссийской церкви выступил в поддержку священнослужителя и присягнул ему на верность.

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Об этом Ломаченко написал на своей странице в социальной сети Facebook. Бывший боксер в лучших традициях кремлевской пропаганды назвал Онуфрия особым – человеком, "которого поставил Господь на свое место для равновесия борьбы с врагами", процитировав отрывок из Евангелия от Матфея и забыв о российском паспорте главы УПЦ МП.

"У Человека могут отнять паспорт, отнять все земное, но Любовь и Веру никак! Уважаемый Блаженнейший Митрополит Онуфрий – Человек, которого поставил Господь на свое место для равновесия борьбы с врагами! Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Мир Всем", – отреагировал Ломаченко.

Уроженец Белгород-Днестровского в декабре минувшего года истерично отреагировал на интервью предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, набросившись на него с фейковыми обвинениями. Также Ломаченко отказался поздравлять украинцев с Рождеством 25 декабря.

А в октябре минувшего году бывший боксер у себя в социальных сетях устроил настоящий флешмоб по "спасению" "детей" настоятеля Банченского мужского монастыря, а также основателя и руководителя детского приюта митрополита УПЦ МП Лонгина (в миру Михаила Жара).

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Василий Ломаченко попал под жесткий шквал критики после реакции на ужасный удар по Белгороду-Днестровскому 23 июня, когда отказался обвинять в преступлении Россию.

Также в начале июня Василий проигнорировал смертоносные ракетные атаки на украинские города. 5 июня он объявил о завершении своих профессиональных выступлений. В своем видеообращении после завершения карьеры он отказался благодарить Украину.

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