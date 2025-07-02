В сети опубликовали фото российского паспорта митрополита УПЦ (МП) Онуфрия

В Украинской православной церкви утверждают, что ее глава, митрополит Онуфрий не имеет других паспортов, кроме украинского. Более того, представитель УПЦ МП, митрополит Климент заявил, что Онуфрий "не обращался в государственные органы других государств о получении другого гражданства". Но в сети уже обнародовали фотографии российского паспорта митрополита УПЦ.

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Онуфрий будет оспаривать указ президента Украины о прекращении гражданства главы УПЦ МП. Он будет доказывать, что не имеет других гражданств, кроме украинского, заявили в церкви.

По словам митрополита Климента, все действия Онуфрия "будут исключительно в рамках украинского законодательства".

Напомним: украинское законодательство, в отличие от российского, запрещает двойное гражданство.

А судя по открытым данным, в частности, российской паспортной системы, паспорт Ореста Березовского (мирское имя митрополита УПЦ Онуфрия), действующий. Согласно законодательствам обеих стран действующий паспорт означает в действующее гражданство.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 2 июля подписал указ о прекращении гражданства Украины митрополита Онуфрия, поскольку Орест Березовский еще с 2002 года имеет паспорт РФ и до сих пор поддерживает связи с РПЦ.

По данным Службы безопасности Украины, Онуфрий добровольно получил гражданство России, и не сообщил об этом уполномоченные органы власти Украины. Наоборот, после этого он продолжал пользоваться статусом гражданина Украины.

Также в СБУ доказывают, что Онуфрий поддерживает связь с Московской патриархией, которая поддерживает войну против Украины. Даже несмотря на полномасштабное вторжение, глава УПЦ МП фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха РПЦ Кирилла, который благословил войну против Украины и пропагандирует политику оправдания войны.

Глава УПЦ также сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от нее.

Напомним, первыми журналисты нашли у Онуфрия (и еще более 20 священников УПЦ МП) российское гражданство.

Онуфрий тогда заявил, что уже якобы избавился от паспорта России, но не уточнил, когда именно. Однако позже его российский паспорт нашли в базе МВД РФ.

Священники и верующие УПЦ призвали Онуфрия официально отречься от РПЦ. В обращении к предстоятелю УПЦ МП содержалась просьба выполнить требования государства и обнародовать официальное письмо об отделении УПЦ от РПЦ, известив об этом все поместные церкви.

Также добавим, что в июне Верховная Рада большинством голосов приняла закон о введении института множественного гражданства в Украине, но пока он ожидает подписи президента.

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