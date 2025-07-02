Митрополита УПЦ МП Онуфрия лишили украинского гражданства: что известно

Президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Священнослужитель еще с 2002 года имеет паспорт РФ, однако скрывал российское гражданство, пользуясь статусом гражданина Украины.

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Об этом в среду, 2 июля, сообщила Служба безопасности Украины. "По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который больше известен как деятель УПЦ (МП) Онуфрий. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский", – говорится в сообщении.

В частности, СБУ установила, что Онуфрий добровольно получил гражданство России в 2002 году, о чем не сообщил уполномоченные органы власти Украины.

Однако после этого он продолжал пользоваться статусом гражданина Украины.

По данным СБУ, Онуфрий поддерживает связь с Московской патриархией, которая поддерживает войну против Украины.

Он также сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от нее.

Несмотря на полномасштабное вторжение, глава УПЦ МП фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева).

Именно Кирилл благословил войну против Украины и пропагандирует политику оправдания войны и подстрекательства к геноциду украинцев.

Поддерживая агрессию РФ, Гундяев способствует преступлениям политической верхушки страны-агрессора, говорится в сообщении СБУ.

Напомним, ранее журналисты нашли у Онуфрия и еще более 20 священников УПЦ МП российское гражданство.

Онуфрий тогда заявил, что уже якобы избавился от паспорта России, но не уточнил, когда именно. Однако позже его российский паспорт нашли в базе МВД РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее священники и верующие УПЦ призвали Онуфрия официально отречься от РПЦ. В обращении к предстоятелю УПЦ МП содержалась просьба выполнить требования государства и обнародовать официальное письмо об отделении УПЦ от РПЦ, известив об этом все поместные церкви.

18 июня Верховная Рада большинством голосов приняла закон о введении института множественного гражданства в Украине, в настоящее время он ожидает подписи президента.

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