'Были заведенные': россиянин рассказал, как довел Ломаченко до слез

Бывший российский боксер Альберт Селимов, который нанес Василию Ломаченко единственное поражение на аматорском ринге, вспомнил, что буквально довел до слез украинца свей победой. Соперники впервые встретились в финале чемпионате мира-2007, и представитель РФ выиграл 16:11, после чего наш соотечественник реваншировался в следующих двух поединках.

Видео дня

Об этом Селимов рассказал в интервью YouTube-каналу "Ушатайка", комментируя решение Ломаченко завершить карьеру. Вспоминая противостояние с уроженцем Белгорода-Днестровского на мундиале-2007, россиянин отметил, что украинец тогда был только в начале пути и допускал некоторые ошибки.

"Прямо сильным его удар тогда не чувствовался. Наверное, еще и потому, что мы были заведенные и боксировали, рубились за очки. Ломаченко страшно расстроился из-за поражения. Молодой пацан, слеза пошла. Думал, наверное, что выиграл, максималист с рождения. Прочитал, что он завершил карьеру, и как-то грустно стало. Ушла легенда и звезда. Но он, наверное, правильно сделал – ему 37 лет..." – сказал Селимов.

Отметим, что Ломаченко разгромил россиянина 14:7 на Олимпиаде-2008, а затем выиграл раздельным решением, выступая в составе "Украинских атаманов" во Всемирной серии бокса (WSB).

КАК ПРОШЛА КАРЬЕРА ЛОМАЧЕНКО

Напомним, Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры 5 июня, отказавшись благодарить Украину. Таким образом, он решил остановиться на отметке в 21 бой на профессиональном ринге. Украинец брал чемпионские пояса в полулегком, втором полулегком и легком весовых дивизионах. Он завоевал свой первый титул уже в третьем для себя поединке.

Последний бой украинец провел в мае минувшего года, когда победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа (22-3, 10 КО) и завоевал пояс Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.

Также Василий отметился невероятными результатами в аматорском боксе. Считается, что он проиграл всего один из своих 396 боев в любителях. Ломаченко выиграл две Олимпиады – в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Кроме того, он был чемпионом мира и Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, IBF лишила Василия Ломаченко пояса и назначила нового чемпиона легкого веса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!