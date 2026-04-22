Трамп вновь 'спасает' российскую нефть и Путина: как 'временное решение' продолжает войну и создает новый этап напряжения между Киевом и Вашингтоном. Интервью с Огрызко

Решение администрации президента США Дональда Трампа продлить действие исключений для торговли российской нефтью выглядит не просто противоречивым, а стратегически опасным в контексте войны, которую ведет Владимир Путин против Украины. Формально речь идет о временном шаге, призванном стабилизировать мировые энергетические рынки на фоне обострения на Ближнем Востоке, но фактически он открывает России дополнительное финансовое "окно возможностей". Особый цинизм ситуации заключается в том, что решение о продлении лицензии было принято вскоре после противоположных заявлений американских чиновников. Это демонстрирует отсутствие согласованной внешнеполитической стратегии в Вашингтоне.

Парадокс ситуации в том, что, с одной стороны, Трамп постоянно говорит о желании завершить российско-украинскую войну. И, несмотря на то, что он уже попал в ловушку ближневосточного конфликта, из которой вряд ли сможет выбраться в ближайшие недели, Трамп продолжает убеждать общественность, что и российско-украинская война вскоре завершится. С другой стороны, сам американский лидер создает идеальные условия для продолжения этой войны. Ведь ее продолжительность на самом деле зависит не от того, когда Украина согласится на противоречивые требования Трампа и его окружения. Продолжение войны зависит прежде всего от того, какими ресурсами будет распоряжаться Путин для ее продолжения. Логика, которая понятна многим в мире. Но Трамп с упрямством продолжает способствовать наполнению российского бюджета новыми нефтедолларами. Кто-то еще помнит, что в начале своего президентства он даже заявлял, что сможет обеспечить настолько низкие цены на нефть, которые заставили бы Кремль отказаться от войны.

Отдельно жестко на такие шаги отреагировал Владимир Зеленский, который прямо заявил, что подобные решения означают дополнительные миллиарды долларов для российского бюджета, а следовательно, и новые удары по Украине. Фактически Киев все меньше скрывает разочарование действиями Вашингтона, намекая, что такая политика не приближает мир, а лишь продлевает войну.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Администрация президента США продлила действие исключений, которые позволяют странам покупать подсанкционную российскую нефть и нефтепродукты. И с решением США снова выдать лицензию на продажу российской нефти вообще довольно странная история. Продление было оформлено через два дня после того, как министр финансов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не будет продлевать разрешение, которое позволяло странам покупать российскую нефть, не опасаясь санкций США. Как вы считаете, с чем это связано?

– Мое объяснение очень простое – хаос. Это то, что сейчас мы наблюдаем в американской администрации, еще раз подтверждает: решения принимаются непродуманные. То, что должно было бы иметь под собой серьезные расчеты и обоснования, отвергается Трампом, потому что он принимает решения единолично – так, как ему кажется правильным. То ли это связано с его зависимостью от Путина, то ли с какими-то другими вещами, но очевидно, что он делает то, что считает целесообразным, не понимая последствий, в том числе для самих США.

Если у человека появляются ассоциации с Иисусом Христом, то я уже, честно говоря, дальше это комментировать не могу, потому что все выходит за пределы здравого смысла. Поэтому, я думаю, что Бессент действительно исходил из предыдущих договоренностей в команде Трампа: что этот первый месяц был месяцем исключений, а не правил. Но, видимо, что-то сыграло в другую сторону и, возможно, после какого-то сигнала со стороны россиян это решили продолжить. Но это снова уничтожает имидж администрации, потому что левая рука не знает, что делает правая – и наоборот.

– Но и экономический фактор присутствует. Рынки горят, нефть растет. Глава Минэнерго США говорит: банкиры "Большой двадцатки" попросили продлить эти послабления для российской нефти.

– Ну, видите, экономический фактор без сомнения имеет место. Хотя смотрите: после того, как Трамп сказал, что все хорошо и мы близки к сделке, нефть моментально упала на 10%. После того, как эта так называемая сделка оказалась очередным заявлением, нефть поползла вверх. Из этого можно сделать один вывод: это биржевые спекуляции. И, кстати, я почему-то думаю, что в них участвуют люди, очень близкие к Трампу, которые зарабатывают колоссальные средства. Представьте себе: 10% колебания в течение одного-двух дней – возможность заработать миллиарды на ровном месте. Потому что профессионалы знают, что обычно колебания – пол процента, максимум процент. А здесь – 10%. Поэтому у вас есть возможность купить или продать огромные объемы нефти за секунды и заработать колоссальные деньги. Поэтому я думаю, что это может быть и коррупционный момент, который для логики Трампа является вполне приемлемым. Ну а почему не дать своим друзьям заработать, а потом поделиться? Вполне возможный вариант.

– Что касается парадокса: Трамп фактически спасает экономику Российской Федерации, но при этом говорит, что хочет завершить российско-украинскую войну. Раз в неделю он заявляет, что уже почти есть результат. Но при этом дает Путину возможность продолжать войну. Это непонимание ситуации или есть другое объяснение?

– Это мое предположение, я не могу утверждать, что Трамп зависим от Путина. Однако он делает вещи, которые выгодны Путину, прикрываясь любыми предлогами, иногда абсурдными. Когда он приравнивает Россию и Украину – это цинично и подло по отношению к украинцам. Между тем, я не думаю, что это является чем-то критически положительным для России. Возьмем цифры. Говорят, Россия заработала за месяц 7, 9 миллиардов, некоторые даже 19. Трудно сказать, откуда эти данные. Надо относиться осторожно и ждать проверенных цифр. Допустим, это 10 миллиардов. Принципиально ли это для выживания российской экономики? Посмотрите, что происходит сейчас: сами российские экономисты говорят о рецессии, спаде, остановке экономики. Это уже не секрет. Или эти условные 10 миллиардов что-то решают? Нет. И не будет 10 таких месяцев, потому что США не будут так долго действовать в этом режиме.

Трамп не может позволить себе затяжную войну до выборов – это для него политическая катастрофа. Ему нужна быстрая "победа". Поэтому эти действия – это скорее подыгрывание, возможно даже неосознанное. Но это не спасет Путина стратегически.

– Тогда два вопроса. Первый: есть ли у Трампа "выключатель" этой войны? Может ли он просто решить и завершить ее? И второе: прекратят ли США эти послабления после завершения конфликта на Ближнем Востоке?

– Относительно "выключателя": Трамп сам является выключателем. Он может действовать импульсивно – сегодня так, завтра иначе. Прогнозировать его невозможно. Он может в любой момент заявить, что победил. И уже сейчас он называет разные "победы". Поэтому это вопрос больше его настроения, чем стратегии. Относительно второго: у меня есть сомнения. Потому что тогда возникнет вопрос – а какой результат? Если заявленные цели не достигнуты, это будет выглядеть как поражение.

И "результат" может быть в самом объявлении – в объявлении своей победы. То есть он это и будет подавать как результат: мол, я достиг очередных побед. То, что ему скажут, что ты разрушил глобальный нефтяной рынок и сейчас цены, по сравнению с тем, что было два месяца назад, пошли вверх, и ты сам от этого страдаешь – этого он не будет принимать. Потому что это же Трамп. Поэтому искать логическое объяснение его действиям, честно говоря, уже давно выглядит не очень правильным и даже возможным.

– В то же время, такие сигналы из Вашингтона создают опасный прецедент: если даже США готовы временно "закрыть глаза" на российские энергетические доходы, то подобная логика может быстро распространиться и в Европе. Где все больше раздается голосов: мол, если США приостановили санкции до 16 мая, то и мы должны это сделать. Потому что американцы зарабатывают, другие зарабатывают – почему мы не должны? Об этом говорит, в частности, вице-премьер Италии, министр транспорта Сальвини. К нему присоединяются политики из Словакии, Чехии, Болгарии. Логика проста: мы не воюем с Россией – давайте снова покупать дешевые энергоресурсы, потому что "самая большая демократия мира" это делает, то почему мы нет? Как вы считаете, могут быть не только заявления, но и реальные шаги к возвращению российских энергоресурсов?

– Думаю, что нет. Хотя угроза, о которой вы говорите, безусловно, есть. И эта угроза называется – правый популизм. То, что мы сейчас видим в Европе, тревожный сигнал, который может подрывать единство Европейского Союза. Мы уже с облегчением вздохнули, когда фактор Орбана был частично нейтрализован. И есть надежда, что это не просто политическое отстранение, а могут быть и более серьезные последствия для него и его окружения. Но в то же время появляются новые голоса и риски – вы упомянули Болгарию, есть вопросы относительно позиций Фицо, Бабиша. Европу в этом смысле постоянно "лихорадит".

Однако, как по мне, стратегическое политическое решение об отказе от российских энергоносителей уже принято. И менять его из-за краткосрочных колебаний на рынке – политически невыгодно для ЕС. Потому что это выглядело бы как слабость: что Союз не держит линию и постоянно подстраивается под обстоятельства. Ну да, месяц или два цены не такие, но это не та причина, которая должна разрушить единство Европы. Поэтому заявления будут, но до реальных решений, думаю, не дойдет.

– На фоне действий США президент Украины Зеленский активно критикует и сам факт ослабления санкций, и в целом позицию Трампа по урегулированию войны в Украине. Он заявляет, что США частично солидаризируются с Россией относительно условий завершения войны. В частности, речь идет о требованиях по украинским войскам в Донецкой области. И он прямо говорит, что Трамп не может быть гарантом мира, хотя ранее риторика с украинской стороны была несколько иной. Как вы считаете, это уже означает, что Украина готова честно и уже не пытается понравиться хозяину Белого дома?

– Я бы не говорил так радикально, потому что все-таки мы должны исходить из того, что пока зависим – и мы, и европейцы – от поставок американского оружия, которое нам крайне необходимо. Поэтому, на самом деле, я думаю, что таких прямых обвинений делать не стоит, ведь это может негативно повлиять на ситуацию с нашими вооружениями, которые так или иначе поступают из Америки. Это, мне кажется, сигнал несколько в другую сторону – к нашим европейским партнерам прежде всего: мол, дорогие друзья, нам надо думать над альтернативными вариантами обеспечения безопасности. И здесь он прав, потому что этот сигнал воспринимается положительно – во всех странах, начиная от Польши и заканчивая Испанией или Португалией, которые расположены на другом конце Европы. Потому что все понимают: Украина сегодня – это форпост, это защита не только себя, но и европейских партнеров. Поэтому, думаю, адресатами являются именно европейские лидеры. И здесь, как по мне, есть положительная тенденция – этот процесс может существенно ускориться. Многие в Европе уже поняли, что рассчитывать на Трампа – себе дороже, и это заставляет переосмысливать вопросы безопасности и переходить к действиям.

Я считаю, что этот момент для нас сейчас ключевой. Мы должны сохранять нормальные отношения, спокойно воспринимать заявления. И, говоря языком Трампа, у нас сейчас есть все карты. И эти "карты" появляются – ежедневные сообщения наших сил обороны это подтверждают. Потому что эффективное сдерживание российского режима – это действительно сильный козырь, и таких козырей становится больше.

Думаю, что мы дождемся момента, когда наши возможности существенно возрастут – возможно, не так быстро, как хотелось бы, но этот процесс уже идет. Поэтому сейчас нам не нужно поспешно подстраиваться под позиции США или лично Трампа, чтобы ему было комфортнее. Это не является необходимым. Тем более, что он не столько помогает, сколько действует в формате "купля-продажа": мы купили – нам продали – и на этом все. Поэтому нам нужно переориентироваться на украинско-европейские возможности. И если это произойдет достаточно быстро, тогда мы сможем спокойно сказать: спасибо, но есть альтернативы. Поэтому я не думаю, что сейчас стоит обострять ситуацию или делать слишком громкие заявления относительно США – лучше использовать момент и усиливать сотрудничество с европейской оборонной промышленностью.