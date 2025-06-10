У Ломаченко отобрали чемпионский пояс и отдали его боксеру, который разгромно побил россиянина

Американец Раймонд Мураталла (23-0, 17 КО) был назван новым чемпионом в легком весе по версии Международной федерации бокса (IBF). Это произошло после того, как он победил россиянина Заура Абдуллаева (20-2, 12 КО), а украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) объявил о завершении карьеры.

Видео дня

Обь этом говорится на официальном сайте IBF. В организации напомним, что Мураталла завоевал пояс временно чемпиона в бою с Абдуллаевым. Также федерация восхитилась Ломаченко, отметив, что он оставил яркий след и наследие в боксе, добившись впечатляющих результатов.

"IBF 5 июня получила официальное уведомление о том, что Василий Ломаченко завершает карьеру боксера, тем самым отказываясь от своего титула чемпиона мира IBF в легком весе. Его достижения на ринге, как профессионала, так и любителя, являются действительно исключительными. Он создал наследие, которое будет продолжать вдохновлять следующие поколения бойцов. Раймонд Мураталла, бывший временный чемпион мира IBF в легком весе, официально получил статус полноправного чемпиона мира IBF в легком весе", – подчеркнули в IBF.

КАК ПРОШЛА КАРЬЕРА ЛОМАЧЕНКО

Напомним, Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры 5 июня. Таким образом, он решил остановиться на отметке в 21 бой на профессиональном ринге. Украинец брал чемпионские пояса в полулегком, втором полулегком и легком весовых дивизионах. Он завоевал свой первый титул уже в третьем для себя поединке.

Последний бой украинец провел в мае минувшего года, когда победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа (22-3, 10 КО) и завоевал пояс Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.

Также Василий отметился невероятными результатами в аматорском боксе. Считается, что он проиграл всего один из своих 396 боев в любителях. Ломаченко выиграл две Олимпиады – в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Кроме того, он был чемпионом мира и Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко отказался благодарить Украину в свое обращение к болельщикам, объявив о завершении карьеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!